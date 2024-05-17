Трагедия на Киевщине: в реке Рось обнаружили тело мужчины

Устанавливаются обстоятельства и причины смерти мужчины.

В пятницу, 17 мая, в Белой Церкви Киевской области в реке Рось обнаружили тело мужчины. Чтобы достать погибшего на берег на место вызвали спасателей, передает пресс-служба ГСЧС.

Обстоятельства и причины смерти мужчины установят правоохранители.

По словам спасателей, 17 мая в 10:49 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что реке Рось утонул мужчина.

«Для поднятия тела погибшего на берег привлекались спасатели 4-й Государственной пожарно-спасательной части города. По прибытию к месту вызова спасатели собственными силами получили тело мужчины, 1961 года рождения», – рассказали в ГСЧС.

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