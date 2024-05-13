Тарифи на світло для населення зростуть з 1 червня, — голова Спілки споживачів комунальних послуг

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, наразі Міністерство енергетики України ще не вирішило, яким буде новий тариф.

Фото: tsn.ua

Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомив, що тарифи на електроенергію для населення зростуть вже у наступному місяці. Про це він заявив у коментарі телеканалу «Live».

«З 1 червня тарифи зростуть для населення. Міненерго вже давно готував цей пакет документів», - сказав він.

За словами Попенка, точно яким буде тариф поки не затверджено.

«Орієнтовно тариф буде 3,5-4 грн. Міненерго для себе ще остаточно не вирішив», - заявив він

Нагадаємо, що заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію. Наразі цей варіант обговорюють, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко не виключив можливості підвищення тарифу на електроенергію для населення і зазначив, що Кабмін вивчає різні варіанти фінансування ремонту енергооб'єктів, які були пошкоджені.

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