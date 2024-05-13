Прокурор надав доручення слідчому вручити особі підозру, що не було оформлено у формі постанови – Верховний Суд пояснив, коли це є правомірним

Суди першої та апеляційної інстанції вказували, що особа не набула статусу підозрюваного у зв’язку з недотриманням вимог п. 1 ч. 1 ст. 481 КПК, оскільки повідомлення про підозру особі у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК, підписано прокурором області, який з першого дня не входив до групи процесуальних керівників, а після включення його в групу процесуальних керівників немає інформації, що він був старшим групи.

Фото ілюстративне, Суспільне Київ

Складання та підписання прокурором області письмового повідомлення про підозру сільському голові та доручення слідчому в цьому кримінальному провадженні на вручення зазначеного процесуального документа підозрюваному свідчить про дотримання вимог ст. 481 КПК. На цьому наголосив Касаційний кримінальний суд у постанові від 14 березня 2024 року по справі № 573/190/19.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Вироком місцевого суду, з яким погодився суд апеляційної інстанції, особу визнано невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК, і виправдано у зв’язку з відсутністю в його діях складу злочину.

При постановленні цих рішень, суди, крім іншого, вказали на те, що особа не набула статусу підозрюваного в цьому кримінальному провадженні, у зв’язку з недотриманням вимог п. 1 ч. 1 ст. 481 КПК, оскільки повідомлення про підозру особі у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК, підписано прокурором області, який з першого дня не входив до групи процесуальних керівників, а після включення його в групу процесуальних керівників немає інформації, що він був старшим групи.

Прокурор надав доручення старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП невідкладно вручити особі повідомлення про підозру, що не було оформлено у формі постанови.

У касаційній скарзі прокурор наполягав на помилковості висновку про не набуття особою статусу підозрюваного у цьому кримінальному провадженні.

Позиція Касаційного кримінального суду

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

В обґрунтування позиції ККС, урахувавши висновки, викладені у постанові Великої Палати Верховного Суду від 11.12.2019 (справа № 536/2475/14-к), констатував, що оскільки письмове повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 189 КК особі склав і підписав прокурор області, а вручення зазначеного процесуального документу доручено слідчому у цьому кримінальному провадженні – старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП, який здійснював його, то не встановлено істотних порушень вимог кримінального процесуального закону в цій частині, а тому висновки апеляційного суду про порушення вимог ст. 481 КПК під час здійснення повідомлення про підозру сільському голові необґрунтовані.

Автор: Наталя Мамченко

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