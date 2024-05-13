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Прокурор предоставил поручение следователю вручить лицу подозрение, что не было оформлено в форме постановления – Верховный Суд объяснил, когда это правомерно

12:47, 13 мая 2024
Суды первой и апелляционной инстанции указывали, что лицо не получило статус подозреваемого в связи с несоблюдением требований п. 1 ч. 1 ст. 481 УПК, поскольку уведомление о подозрении лицу в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК, подписано прокурором области, который с первого дня не входил в группу процессуальных руководителей, а после включения его в группу процессуальных руководителей нет информации, что он был старшим группы.
Прокурор предоставил поручение следователю вручить лицу подозрение, что не было оформлено в форме постановления – Верховный Суд объяснил, когда это правомерно
Фото иллюстративное, Суспільне Київ
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Составление и подписание прокурором области письменного уведомления о подозрении сельскому голове и поручение следователю в этом уголовном производстве на вручение указанного процессуального документа подозреваемому свидетельствует о соблюдении требований ст. 481 УПК. Об этом заявил Кассационный уголовный суд в постановлении от 14 марта 2024 года по делу № 573/190/19.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Приговором местного суда, с которым согласился суд апелляционной инстанции, лицо признано невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК и оправдано в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

При постановлении этих решений, суды, помимо прочего, указали на то, что лицо не приобрело статус подозреваемого в этом уголовном производстве, в связи с несоблюдением требований п. 1 ч. 1 ст. 481 УПК, поскольку уведомление о подозрении лицу в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК, подписано прокурором области, который с первого дня не входил в группу процессуальных руководителей, а после включения его в группу процессуальных руководителей нет информации, что он был старшим группы.

Прокурор предоставил поручение старшему следователю в ОВД СУ ГУ ЧП безотлагательно вручить лицу уведомление о подозрении, что не было оформлено в форме постановления.

В кассационной жалобе прокурор настаивал на ошибочности заключения о неприобретении лицом статуса подозреваемого в этом уголовном производстве.

Позиция Кассационного уголовного суда

Верховный Суд отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

В обоснование позиции КУС, учитывая выводы, изложенные в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 11.12.2019 (дело № 536/2475/14-к), констатировал, что поскольку письменное уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 189 УК лицу составил и подписал прокурор области, а вручение указанного процессуального документа поручено следователю в этом уголовном производстве – осуществлявшему его старшему следователю в ОВД СУ ГУ ЧП, то не установлено существенных нарушений требований уголовного процессуального закона в этой части, а потому выводы апелляционного суда о нарушении требований ст. 481 УПК при осуществлении сообщения о подозрении сельскому голове необоснованны.

Автор: Наталья Мамченко

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Суды первой и апелляционной инстанции указывали, что лицо не получило статус подозреваемого в связи с несоблюдением требований п. 1 ч. 1 ст. 481 УПК, поскольку уведомление о подозрении лицу в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК, подписано прокурором области, который с первого дня не входил в группу процессуальных руководителей, а после включения его в группу процессуальных руководителей нет информации, что он был старшим группы.

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