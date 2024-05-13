В Киеве дворник использовал флаг Украины как мешок для скошенной травы: фото

В настоящее время продолжаются следственные действия по инциденту с государственным флагом.

Фото: Вадим Бондаренко \ Facebook

В Киеве дворник использовал флаг Украины как мешок для скошенной травы. Об этом сообщил военнослужащий Вооруженных сил Украины Вадим Бондаренко.

Военный, который защищает страну в рядах ВСУ и увидел надругательство над государственной символикой в Деснянском районе Киева, требует наказать виновных.

«Это так теперь делается – в государственный флаг траву собирают? Вы вообще в курсе, что люди жизнь свою отдают за то, чтобы этот флаг развевался над Украиной? Это надругательство над государственной символикой», — написал Вадим Бондаренко.

Как добавляет TrueUA, в настоящее время продолжаются следственные действия по инциденту с государственным флагом Украины.

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