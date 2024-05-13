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В Норвегиии призвали работодателей брать украинцев, однако есть условие

15:39, 13 мая 2024
Тысячи украинцев, которые успешно закончили программу интеграции, готовы выйти на рынок труда Норвегии.
В Норвегиии призвали работодателей брать украинцев, однако есть условие
Источник фото: ArmyInform
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В Норвегии тысячи украинских беженцев успешно завершают интеграционные программы и активно выходят на рынок труда. По данным newsinenglish.no, среди зарегистрированных безработных в стране 7% составляют украинцы.

Норвегия предоставляет защиту более 70 тысячам украинцев, многие из которых прибыли в страну в 2022 и 2023 годах и успешно завершили однолетнюю программу обучения, включающую уроки норвежского языка и истории страны. Те, кто успешно прошел интеграционную программу, сейчас активно ищут работу.

По данным директора норвежского агентства социального обеспечения и безработицы NAV Ганса Кристиана Холте, «чрезвычайно важно, чтобы как можно больше украинцев присоединились к рабочей силе, что будет способствовать их интеграции в жизнь и общество Норвегии». Он также отметил важность привлечения украинских специалистов к норвежскому рынку труда, даже если они не соответствуют всем требованиям.

Специалисты по подбору кадров также отмечают высокую мотивацию и квалификацию украинских работников. Трине Лиз Линг подчеркнула, что многие из них приходят с большим опытом и готовы внести свой вклад в норвежские системы.

Министр труда Тонье Бренна также выразила поддержку найма беженцев и других иностранных работников. Она подчеркнула, что в государственном секторе есть возможности для улучшения найма, а частный сектор использует инструменты, чтобы привлечь больше людей к рабочим местам.

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