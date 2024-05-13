Верховный Суд обнародовал обзоры практики Суда справедливости ЕС

Обзоры практики Суда справедливости ЕС были обнародованы за декабрь 2023 года и январь 2024 года.

Верховный Суд подготовил обзоры практики Суда справедливости ЕС (решения за декабрь 2023 и январь 2024) с указанием описаний ключевых обстоятельств дел и обоснования Суда.

Для удобства в использовании опубликовали два обзора практики Суда справедливости ЕС.

Обзор практики Суда справедливости ЕС за декабрь 2023 года:

Обзор практики Суда справедливости ЕС за январь 2024 года:

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