Верховний Суд оприлюднив огляди практики Суду справедливості ЄС

Огляди практики Суду справедливості ЄС оприлюднили за грудень 2023 року та січень 2024 року.

Верховний Суд підготував огляди практики Суду справедливості ЄС (рішення за грудень 2023 року та січень 2024 року) із зазначенням описів ключових обставин справ та обґрунтування Суду.

Для зручності в користуванні опублікували два огляди практики Суду справедливості ЄС.

Огляд практики Суду справедливості ЄС за грудень 2023 року:

Огляд практики Суду справедливості ЄС за січень 2024 року:

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