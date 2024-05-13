Microsoft відкрила доступ росіянам до оновлень для Windows та Office, — ЗМІ

Microsoft розблокувала оновлення Windows та Office для користувачів з рф без використання VPN.

Корпорація Microsoft відкрила доступ росіянам до оновлень для Windows та Office. Про це повідомляють росЗМІ.

Зокрема, Microsoft розблокувала оновлення Windows та Office для користувачів з країни-агресорки без використання VPN.

Всі оновлення ставляться як раніше - з меню в самій системі або сайту Microsoft.

Наприклад, Windows 11 23H2 завантажується на комп'ютери без VPN, як і Office. Раніше такі поновлення на комп'ютери з російськими iP-адресами не можна було поставити.

Крім того, корпорація не заблокувала хмарні програмні продукти для російських ІТ-компаній, хоч і обіцяла це зробити ще 20 березня.

Як відомо, Microsoft у лютому 2022 року припинила продаж своїх продуктів Windows і Office, а також закрила доступ до великих оновлень.

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