Практика судів
  1. У світі

Microsoft відкрила доступ росіянам до оновлень для Windows та Office, — ЗМІ

12:41, 13 травня 2024
Microsoft розблокувала оновлення Windows та Office для користувачів з рф без використання VPN.
Microsoft відкрила доступ росіянам до оновлень для Windows та Office, — ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Корпорація Microsoft відкрила доступ росіянам до оновлень для Windows та Office. Про це повідомляють росЗМІ.

Зокрема, Microsoft розблокувала оновлення Windows та Office для користувачів з країни-агресорки без використання VPN. 

Всі оновлення ставляться як раніше - з меню в самій системі або сайту Microsoft.

Наприклад, Windows 11 23H2 завантажується на комп'ютери без VPN, як і Office. Раніше такі поновлення на комп'ютери з російськими iP-адресами не можна було поставити.

Крім того, корпорація не заблокувала хмарні програмні продукти для російських ІТ-компаній, хоч і обіцяла це зробити ще 20 березня.

Як відомо, Microsoft у лютому 2022 року припинила продаж своїх продуктів Windows і Office, а також закрила доступ до великих оновлень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прокурор надав доручення слідчому вручити особі підозру, що не було оформлено у формі постанови – Верховний Суд пояснив, коли це є правомірним

Суди першої та апеляційної інстанції вказували, що особа не набула статусу підозрюваного у зв’язку з недотриманням вимог п. 1 ч. 1 ст. 481 КПК, оскільки повідомлення про підозру особі у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК, підписано прокурором області, який з першого дня не входив до групи процесуальних керівників, а після включення його в групу процесуальних керівників немає інформації, що він був старшим групи.

ТЦК оштрафував жінку-«кадровика» Держстату на 5100 грн за те, що вона не забезпечила явку працівника

Головний спеціаліст з добору персоналу Державної служби статистики не змогла доставити працівника Держстату до ТЦК і отримала штраф 5100 грн від ТЦК – що вирішив суд.

Основна мета була в тому, щоб ТЦК могли побачити всіх – член Комітету з нацбезпеки про цифровізацію обліку

Україна має 6 чи 10 млн військовозобов'язаних, а в реєстрах бачить десь 2 млн – член Комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко пояснив мету закону про мобілізацію як актуалізацію даних і запуск кабінету військовозобов’язаного.

В запасі є мінімум 200 тисяч, які можуть замінити тих, хто перебуває на лінії зіткнення – член Комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко

Втім, за словами Федієнка, є випадки, коли військові у тилових частинах йдуть в СЗЧ після повідомлення про відправлення їх на передову.

«Стан «стабільно важкий»: міністр юстиції Денис Малюська про конфіскацію активів рф за кордоном

Західні компанії, які керують російськими активами за кордоном, вкладають ці кошти і отримують прибуток – поступово вони можуть перераховувати його Україні – Денис Малюська розповів про сценарії конфіскації активів рф.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Клопот
    Сергій Клопот
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Василь Ключкович
    Василь Ключкович
    заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Лапій
    Сергій Лапій
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Малишенко
    Тетяна Малишенко
    голова Славутицького міського суду Київської області
  • Віра Фоміна
    Віра Фоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду