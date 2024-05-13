Основна мета була в тому, щоб ТЦК могли побачити всіх – член Комітету з нацбезпеки про цифровізацію обліку

Україна має 6 чи 10 млн військовозобов'язаних, а в реєстрах бачить десь 2 млн – член Комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко пояснив мету закону про мобілізацію як актуалізацію даних і запуск кабінету військовозобов’язаного.

За даними ТЦК, Україна має 6 чи 10 мільйонів військовозобов'язаних. А в реєстрах, умовно кажучи, бачить десь 2 мільйони. Тож, основна мета закону про мобілізацію була в тому, щоб ТЦК могли побачити всіх. Про це зазначив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки Олександр Федієнко в інтерв'ю «Телеграфу».

«Мета — в актуалізації даних й запуску автономного кабінету військовозобов’язаного.

Річ у тім, що основна мета цього закону не лише в покращенні результатів мобілізації. Але й в тому, щоб зрозуміти скільки в Україні військовозобов’язаних.

Ми повинні розуміти, скільки в нас є людей в резерві і так далі. Адже військові цього, в принципі, не розуміють. Мобілізація триває. Та розуміння чисельності військовозобов’язаних, які можуть бути залучені в максимально короткі терміни — відсутнє. Цієї інформації немає.

Наприклад, за даними ТЦК, Україна має 6 чи 10 мільйонів військовозобов'язаних. А в реєстрах, умовно кажучи, бачить десь 2 мільйони. Тож, основна мета цього закону була в тому, щоб ТЦК могли побачити всіх. Мета — в актуалізації даних й запуску автономного кабінету військовозобов’язаного» - додав він.

«Наприклад, є громадяни України, які не знаходяться в базі «Оберіг», але вони знаходяться в різних базах. Зараз ці реєстри об'єднуються між собою аби актуалізувати місце проживання, місце роботи, освіту, актуалізувати родичів, телефон. Якщо всього цього немає — треба зробити, щоб ТЦК це бачили.

Далі військкомати будуть для себе вирішувати яким чином виконувати мобілізаційний план з урахуванням потреби. Але для цього є вже інші закони. Зокрема, щодо відповідальності» - підкреслив Федієнко.

«Я розумію, що в нас люди психологічно не хочуть йти в ТЦК. Але коли громадянин оновить свої дані в електронному кабінеті — верифікує телефон, адресу проживання — він все одно отримає туди повістку на проходження ВЛК» - зазначив член Комітету.

Стосовно того, як планують обмежувати ухилянтів у праві керування авто, то, за словами Олександра Федієнка, «Оберіг» буде поєднаний фактично з усіма реєстрами: демографічним, реєстром водіїв і так далі. «Якщо проходять терміни і окремі військовозобов’язані не оновили дані про себе, можливо, буде розпорядження про обмеження керування транспортним засобом. Поки не знаю, як саме це буде працювати» - додав він.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», «ловити» ухилянтів на вулиці незабаром буде непотрібно – все відображатиметься в електронному реєстрі, а штрафи зможуть виписати заочно.

Також, за словами члена Комітету з нацбезпеки, на даний час у запасі є мінімум 200 тисяч, яких можна замінити на тих, хто перебуває безпосередньо на лінії зіткнення. Так, за його словами, українська армія налічує 1,2 мільйона військовослужбовців.

«Воюють, з тих самих цифр, які я читав публічно, приблизно 300 тисяч. Умовно кажучи, ми навіть маємо ресурси для проведення ротацій бойових підрозділів, які безпосередньо знаходяться на лінії зіткнення — на тилові частини» - додав він.

Автор: Наталя Мамченко

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