Основная цель заключалась в том, чтобы ТЦК могли увидеть всех – член Комитета по нацбезопасности о цифровизации учета

Украина имеет 6 или 10 млн военнообязанных, а в реестрах видит где-то 2 млн – член Комитета по нацбезопасности Александр Федиенко объяснил цель закона о мобилизации как актуализацию данных и запуск кабинета военнообязанного.

По данным ТЦК, у Украины есть 6 или 10 миллионов военнообязанных. А в реестрах, условно говоря, видит где-то 2 миллиона. Итак, основная цель закона о мобилизации была в том, чтобы ТЦК могли увидеть всех. Об этом сказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны и разведки Александр Федиенко в интервью «Телеграфу».

«Цель — в актуализации данных и запуске автономного военнообязанного кабинета.

Дело в том, что основная цель этого закона заключается не только в улучшении результатов мобилизации. Но и в том, чтобы понять, сколько в Украине военнообязанных.

Мы должны понимать, сколько у нас есть людей в резерве и так далее. Ведь военные этого, в принципе, не понимают. Мобилизация продолжается. Но понимание численности военнообязанных, которые могут быть привлечены в максимально короткие сроки, отсутствует. Этой информации нет.

Например, по данным ТЦК, у Украины есть 6 или 10 миллионов военнообязанных. А в реестрах, условно говоря, видит где-то 2 миллиона. Итак, основная цель этого закона была в том, чтобы ТЦК могли увидеть всех. Цель — в актуализации данных и запуске автономного военнообязанного кабинета» - добавил он.

«Например, есть граждане Украины, которые не находятся в базе «Оберег», но они находятся в разных базах. Сейчас эти реестры объединяются между собой, чтобы актуализировать место жительства, место работы, образование, актуализировать родственников, телефон. Если всего этого нет, нужно сделать, чтобы ТЦК это видели.

Далее военкоматы будут для себя решать, каким образом выполнять мобилизационный план с учетом потребности. Но для этого уже есть другие законы. В частности, об ответственности» - подчеркнул Федиенко.

«Я понимаю, что у нас люди психологически не хотят уходить в ТЦК. Но когда гражданин обновит свои данные в электронном кабинете — верифицирует телефон, адрес проживания — он все равно получит повестку на прохождение ВЛК» - отметил член Комитета.

Относительно того, как планируют ограничивать уклонистов в праве вождения, то, по словам Александра Федиенко, «Оберег» будет совмещен фактически со всеми реестрами: демографическим, реестром водителей и так далее. «Если проходят сроки и отдельные военнообязанные не обновили данные о себе, возможно будет распоряжение об ограничении управления транспортным средством. Пока не знаю, как именно это будет работать», - добавил он.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», «ловить» уклонистов на улице в скором времени будет не нужно – все будет отображаться в электронном реестре, а штрафы смогут выписать заочно.

Также, по словам члена Комитета по нацбезопасности, в настоящее время в запасе есть минимум 200 тысяч, которых можно заменить на находящихся непосредственно на линии столкновения. Так, по его словам, украинская армия насчитывает 1,2 миллиона военнослужащих.

«Воюют, из тех же цифр, которые я читал публично, примерно 300 тысяч. Условно говоря, у нас даже есть ресурсы для проведения ротаций боевых подразделений, которые непосредственно находятся на линии столкновения — на тыловые части» - добавил он.

Автор: Наталья Мамченко

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