Бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский заочно арестован

ВАКС избрал меру пресечения бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

В понедельник, 13 мая, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему первому заместителю секретаря СНБО, который совместно с бывшим заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В САП не называют фамилию, но, по данным СМИ, речь идет об Олеге Гладковском.

В ходе досудебного расследования установлено, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие имеют долю собственности, а именно — ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс».

В октябре 2019 сообщили о подозрении бывшему Первому заместителю секретаря СНБО. В апреле 2020 года – экс-заместителю министра обороны и директору департамента Министерства обороны. Указанным лицам инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

02.07.2021 обвинительный акт по делу направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

16 апреля 2024 года коллегия судей ВАКС, учитывая неявки обвиняемого в судебные заседания и наличие подтвержденной информации о ходатайстве прокурора САП об объявлении в розыск бывшего первого заместителя секретаря СНБО.

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