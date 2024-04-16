НАБУ оголосило в розшук екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського

Олега Гладковського оголосили в розшук в справі про автомобілі для армії.

Національне антикорупційне бюро України повідомляє про розшук колишнього Першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, який обвинувачується у зловживаннях при закупівлі автівок для армії.

Як повідомляється, спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за незаконно збільшеними цінами.

Збитки, заподіяні державі, складають понад 17 мільйонів гривень.

НАБУ нагадує, що 19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував колишнього Першого заступника секретаря РНБО з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави, а 21 жовтня 2019 року за нього внесли заставу.

У березні 2022 року суд звернув заставу в користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього, обвинувачений перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон. Відтак, його оголосили в розшук, зазначає НАБУ.

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