Практика судів
  1. В Україні

НАБУ оголосило в розшук екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського

17:26, 16 квітня 2024
Олега Гладковського оголосили в розшук в справі про автомобілі для армії.
НАБУ оголосило в розшук екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне антикорупційне бюро України повідомляє про розшук колишнього Першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, який обвинувачується у зловживаннях при закупівлі автівок для армії.

Як повідомляється, спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за незаконно збільшеними цінами.

Збитки, заподіяні державі, складають понад 17 мільйонів гривень.

НАБУ нагадує, що 19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував колишнього Першого заступника секретаря РНБО з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави, а 21 жовтня 2019 року за нього внесли заставу.

У березні 2022 року суд звернув заставу в користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього, обвинувачений перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон. Відтак, його оголосили в розшук, зазначає НАБУ. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Непридатні до військової служби та особи, які досягли граничного віку, повинні мати військово-обліковий документ

Ухвалений закон передбачає, що військово-обліковий документ не вилучається в осіб, які досягли граничного віку перебування в запасі, та в осіб, які визнані непридатними.

У громадян буде час до середини липня, щоб повідомити свій мобільний телефон та реальну адресу ТЦК

Місяць на оновлення правил бронювання, 2 місяці – на запуск Електронного кабінету військовозобов’язаного і на оновлення даних про реальну адресу та номер телефону – які строки передбачає підписаний закон про мобілізацію.

Ліз Трасс вважає, що «deep state» може знищити Дональда Трампа, якщо він не зробить «демонтаж глибинної держави» – Politico

Екс-прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс озвучила попередження для Дональда Трампа.

До кінця 2024 року Україна має схвалити план цифровізації Державної податкової служби

В рамках Ukraine Facility Україна зобов’язалася провести реформу Державної податкової служби

У голови Служби судової охорони новий заступник: що відомо

Петро Талпа був керівником управління Служби судової охорони у Одеській області.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Келеберда
    Володимир Келеберда
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Анна Кузьменко
    Анна Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Місінкевич
    Андрій Місінкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Світлана Чудних
    Світлана Чудних
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Журавльов
    Олександр Журавльов
    суддя Одеського апеляційного суду