НАБУ объявило в розыск экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского

Олега Гладковского объявили в розыск по делу об автомобилях для армии.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщает о розыске бывшего Первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, обвиняемого в злоупотреблениях при закупке автомобилей для армии.

Как сообщается, совместно с бывшим заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в организации закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по незаконно увеличенным ценам.

Ущерб, причиненный государству, составляет более 17 миллионов гривен.

НАБУ напоминает, что 19 октября 2019 года ВАКС арестовал бывшего первого заместителя секретаря СНБО с альтернативой внесения 10,6 млн грн залога, а 21 октября 2019 за него внесли залог.

В марте 2022 года суд обратил залог в пользу ВСУ и изменил меру пресечения на личное обязательство. После этого обвиняемый перестал появляться на судебных заседаниях, а по информации НАБУ и САП вообще выехал за границу. Следовательно, его объявили в розыск, отмечает НАБУ.

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