Избран председатель Домановского районного суда Николаевской области

Суд возглавила Оксана Кривенко.

16 апреля в Домановском районном суде Николаевской области состоялось собрание судей. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Путем тайного голосования председателем Домановского районного суда Николаевской области была избрана судья Оксана Кривенко.

Соответственно статье 20 Закона Украины о "О судоустройстве и статусе судей" председатель местного суда избирается на должность сроком на три года. Судья, избранный на административную должность, не может занимать его более двух сроков подряд.

Ранее мы писали, что избран председатель Заводского районного суда Днепродзержинска.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

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