Непригодные к военной службе и лица, достигшие предельного возраста, должны иметь военно-учетный документ

Принятый закон предусматривает, что военно-учетный документ не изымается у лиц, достигших предельного возраста пребывания в запасе, и у лиц, признанных непригодными.

Новый закон об усилении мобилизации 10449, подписанный 16 мая Президентом, предусматривает изменения в правила исключения из военного учета. В частности, теперь у лиц, признанных непригодными к военной службе или достигших предельного возраста пребывания в запасе, будет в наличии военно-учетный документ.

Так, согласно ч. 6 ст. 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе» в новой редакции исключению из военного учета в соответствующих ТЦК подлежат граждане Украины:

1) умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявленные умершими;

2) прекратили гражданство Украины;

3) признаны непригодными к военной службе;

4) достигли предельного возраста пребывания в запасе.

«У гражданина, исключенного из военного учета в соответствии с пунктами 3 и 4 этой части, военно-учетный документ не изымается. В военно-учетный документ гражданина вносятся данные об исключениях из военного учета» - указано в изменениях.

Следовательно, такие граждане тоже должны будут носить с собой до 60 лет военно-учетный документ и предъявлять его по требованию ТЦК или полицейского.

Напомним, по новому закону в период проведения мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Автор: Наталья Мамченко

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