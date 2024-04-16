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Непридатні до військової служби та особи, які досягли граничного віку, повинні мати військово-обліковий документ

17:17, 16 квітня 2024
Ухвалений закон передбачає, що військово-обліковий документ не вилучається в осіб, які досягли граничного віку перебування в запасі, та в осіб, які визнані непридатними.
Непридатні до військової служби та особи, які досягли граничного віку, повинні мати військово-обліковий документ
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Новий закон про посилення мобілізації 10449, який 16 травня підписав Президент, передбачає зміни у правила виключення з військового обліку. Зокрема, тепер в осіб, які визнані непридатними до військової служби або досягли граничного віку перебування в запасі, буде в наявності військово-обліковий документ.

Так, відповідно до ч. 6 ст. 37 Закону «Про військовий обов’язок та військову службу» в новій редакції виключенню з військового обліку у відповідних ТЦК підлягають громадяни України, які:

1) померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;

2) припинили громадянство України;

3) визнані непридатними до військової служби;

4) досягли граничного віку перебування в запасі.

«У громадянина, якого виключено з військового обліку відповідно до пунктів 3 та 4 цієї частини, військово-обліковий документ не вилучається. До військово-облікового документа громадянина вносяться дані про виключення із військового обліку» - вказано у змінах.

Отже, такі громадяни теж повинні будуть носити із собою до 60 років військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу ТЦК або поліцейського.

Нагадаємо, за новим законом у період проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Автор: Наталя Мамченко

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