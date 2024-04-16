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Обрано голову Доманівського районного суду Миколаївської області

21:01, 16 квітня 2024
Суд очолила Оксана Кривенко.
Обрано голову Доманівського районного суду Миколаївської області
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16 квітня у Доманівському районному суді Миколаївської області відбулися збори суддів. Про це повідомляє пресслужба судової установи. 

Шляхом таємного голосування головою Доманівського районного суду Миколаївської області було обрано суддю Оксану Кривенко.

Відповідно статті 20 Закону України про "Про судоустрій і статус суддів" голова місцевого суду обирається на посаду строком на три роки. Суддя, обраний на адміністративну посаду, не може обіймати її більш як два строки поспіль.

Раніше ми писали, що обрано голову Заводського районного суду Дніпродзержинська. 

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

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