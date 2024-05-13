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Киевметрополитен объявил новый тендер на строительство метро на Виноградарь

12:09, 13 мая 2024
Киевский метрополитен через Prozorro ищет подрядчика для продолжения строительства метро на Виноградарь.
Киевметрополитен объявил новый тендер на строительство метро на Виноградарь
Источник фото: vechirniy.kyiv.ua
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КП «Киевский метрополитен» объявило о проведении тендера на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии метро в направлении жилого массива Виноградарь. По информации КГГА, ожидаемая стоимость закупки составляет 13 956 843 711,13 грн. Прием предложений продлится до 28 мая 2024 года на платформе публичных закупок Prozorro.

Ранее столичный метрополитен расторг договор с компанией «Киевметрострой» на строительство ветки на Виноградарь из-за невыполнения последним согласованных сроков строительных работ. Причиной расторжения стало нарушение графика работ подрядной организацией. Кроме того, сейчас в судебном порядке решается вопрос о взыскании части предоплаты, которая не была подтверждена соответствующими актами выполненных работ.

Представители «Киевского метрополитена» подчеркивают важность строительства метро на Виноградаре, которое станет ключевым городским проектом. Реализация этого проекта обеспечит надежный скоростной пассажирский транспорт для жилого массива Виноградарь и жителей Подольского района.

Сейчас на объекте строительства метро на Виноградаре уже построен правый перегонный тоннель протяженностью почти 1 250 метров от станции «Мостицкая» до станции «Сырец». Кроме того, завершены строительные работы по основным конструкциям перегонного вентиляционного узла. Также частично выполнены ограждающие конструкции, построена совмещенная тяговая подстанция и построены двухъярусные тоннели.

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