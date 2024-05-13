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Київметрополітен оголосив новий тендер на будівництво метро на Виноградар

12:09, 13 травня 2024
Київський метрополітен через Prozorro шукає підрядника для продовження будівництва метро на Виноградар.
Київметрополітен оголосив новий тендер на будівництво метро на Виноградар
Джерело фото: vechirniy.kyiv.ua
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КП «Київський метрополітен» оголосило про проведення тендеру на продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії метро в напрямку житлового масиву Виноградар. За інформацією КМДА, очікувана вартість закупівлі складає 13 956 843 711,13 грн. Прийом пропозицій триватиме до 28 травня 2024 року на платформі публічних закупівель Prozorro.

Раніше столичний метрополітен розірвав договір з компанією «Київметробуд» на будівництво гілки на Виноградар через невиконання останнім узгоджених термінів будівельних робіт. Причиною розірвання стало порушення графіку робіт підрядною організацією. Крім того, зараз у судовому порядку вирішується питання щодо стягнення частини передоплати, яка не була підтверджена відповідними актами виконаних робіт.

Представники «Київського метрополітену» підкреслюють важливість будівництва метро на Виноградарі, яке стане ключовим міським проєктом. Реалізація цього проекту забезпечить надійний швидкісний пасажирський транспорт для житлового масиву Виноградар і мешканців Подільського району.

Наразі на об'єкті будівництва метро на Виноградарі вже побудовано правий перегінний тунель протяжністю майже 1 250 метрів від станції «Мостицька» до станції «Сирець». Крім того, завершені будівельні роботи з основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла. Також частково виконані огороджувальні конструкції, споруджено суміщену тягову підстанцію та збудовані двоярусні тунелі.

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