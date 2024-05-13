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178 000 грн за перемогу в тендері та $1 000 за працевлаштування: на хабарі погорів посадовець лікарні

14:46, 13 травня 2024
Підозрюваний за створення штучних умов для перемоги в тендері на поставку до лікарні медичного обладнання вимагав від ТОВ неправомірну вигоду.
178 000 грн за перемогу в тендері та $1 000 за працевлаштування: на хабарі погорів посадовець лікарні
Фото: sumy.gp.gov.ua
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На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру особі з числа керівництва комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня» за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, підозрюваний за створення штучних умов для перемоги в тендері на поставку до лікарні медичного обладнання вартістю 750 тис. грн вимагав від товариства з обмеженою відповідальністю неправомірну вигоду в розмірі 25 % від суми майбутньої закупівлі. Після того, як товариство виграло зазначені торги задокументовано факт одержання підозрюваним 178 тис. грн неправомірної вигоди.

 Більш того, підозрюваний отримав від жінки 1 000 доларів США за працевлаштування її сина-інтерна на посаду лікаря в зазначений медичний заклад.

 У прокуратурі додали, що на даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

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