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178 000 грн за победу в тендере и $1 000 за трудоустройство: на взятке погорел чиновник больницы

14:46, 13 мая 2024
Подозреваемый за создание искусственных условий для победы в тендере на поставку в больницу медицинского оборудования требовал от ООО неправомерную выгоду.
178 000 грн за победу в тендере и $1 000 за трудоустройство: на взятке погорел чиновник больницы
Фото: sumy.gp.gov.ua
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В Сумской области правоохранители сообщили о подозрении лицу из числа руководства коммунального некоммерческого предприятия Ахтырского городского совета «Ахтырская центральная районная больница» по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, подозреваемый за создание искусственных условий для победы в тендере на поставку в больницу медицинского оборудования стоимостью 750 тыс. грн. требовал от общества с ограниченной ответственностью неправомерную выгоду в размере 25% от суммы будущей закупки. После того, как общество выиграло указанные торги, задокументирован факт получения подозреваемым 178 тыс. грн неправомерной выгоды.

 Более того, подозреваемый получил от женщины 1000 долларов США за трудоустройство ее сына-интерна на должность врача в указанное медицинское учреждение.

 В прокуратуре добавили, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности.

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