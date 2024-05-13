178 000 грн за победу в тендере и $1 000 за трудоустройство: на взятке погорел чиновник больницы

Подозреваемый за создание искусственных условий для победы в тендере на поставку в больницу медицинского оборудования требовал от ООО неправомерную выгоду.

Фото: sumy.gp.gov.ua

В Сумской области правоохранители сообщили о подозрении лицу из числа руководства коммунального некоммерческого предприятия Ахтырского городского совета «Ахтырская центральная районная больница» по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, подозреваемый за создание искусственных условий для победы в тендере на поставку в больницу медицинского оборудования стоимостью 750 тыс. грн. требовал от общества с ограниченной ответственностью неправомерную выгоду в размере 25% от суммы будущей закупки. После того, как общество выиграло указанные торги, задокументирован факт получения подозреваемым 178 тыс. грн неправомерной выгоды.

Более того, подозреваемый получил от женщины 1000 долларов США за трудоустройство ее сына-интерна на должность врача в указанное медицинское учреждение.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.