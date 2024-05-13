Перед судом предстанет военнослужащий, разоблаченный на продаже автомобилей, переданных ВСУ благотворительным фондом

За три автомобиля фигурант планировал получить 13,6 тысячи долларов.

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего, который хотел продать три автомобиля, завезенных из-за границы для нужд армии.

Как сообщает ГБР, обвинительный акт направлен в суд.

Установлено, что один из благотворительных фондов получил из-за границы три автомобиля с целью их последующей передачи для нужд Вооруженных Сил Украины.

Фигурант получил автомобили якобы для дальнейшей передачи своему подразделению, однако сразу опубликовал объявления об их продаже через онлайн-площадку. За три автомобиля он планировал получить 13,6 тысячи долларов.

В феврале 2024 года работники ГБР задержали военнослужащего при получении им за соответствующие транспортные средства 13,6 тысячи долларов от покупателя.

Военнослужащий обвиняется в незаконном использовании в целях получения прибыли гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.

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