Перед судом постане військовослужбовець, якого викрили на продажу автомобілів, переданих ЗСУ благодійним фондом

За три автівки фігурант планував отримати 13,6 тисяч доларів.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно військовослужбовця, який хотів продати три автомобілі, завезені з-за кордону для потреб армії.

Як повідомляє ДБР, обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що один з благодійних фондів отримав з-за кордону три автомобілі з метою їх подальшої передачі для потреб Збройних Сил України.

Фігурант отримав автомобілі нібито для подальшої передачі своєму підрозділу, проте одразу опублікував оголошення про їх продаж через онлайн-майданчик. За три автівки він планував отримати 13,6 тисяч доларів.

У лютому 2024 року працівники ДБР затримали військовослужбовця під час отримання ним за відповідні транспортні засоби 13,6 тисяч доларів від покупця.

Військовослужбовець обвинувачується у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна.

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