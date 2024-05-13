В запасі є мінімум 200 тисяч, які можуть замінити тих, хто перебуває на лінії зіткнення – член Комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко

Втім, за словами Федієнка, є випадки, коли військові у тилових частинах йдуть в СЗЧ після повідомлення про відправлення їх на передову.

На даний час у запасі є мінімум 200 тисяч, яких можна замінити на тих, хто перебуває безпосередньо на лінії зіткнення. Про це зазначив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки Олександр Федієнко в інтерв'ю Телеграфу, коментуючи питання виключення норми про демобілізацію із закону про посилення мобілізації.

«При цьому, потрібно вчити військових і поступово оновлювати підрозділи. Але, як сказав пан Сирський — зрозуміємо це тоді, коли це запрацює. На жаль, поки є випадки, коли військові у тилових частинах йдуть в СЗЧ (самовільне залишення частини) після повідомлення про відправлення їх на передову», - пояснив Федієнко.

Так, за його словами, українська армія налічує 1,2 мільйона військовослужбовців.

«Воюють, з тих самих цифр, які я читав публічно, приблизно 300 тисяч. Умовно кажучи, ми навіть маємо ресурси для проведення ротацій бойових підрозділів, які безпосередньо знаходяться на лінії зіткнення — на тилові частини. Тому, думаю, що військове керівництво зможе вираховувати цю історію з чисельності якось» - додав він.

За словами Федієнка, наразі немає механізмів щодо демобілізації, а популізм в цей час є неприпустимим.

«Сирський через прем'єра — публічно звернувся офіційним рішенням Уряду. Він пояснив чому демобілізацію зараз фізично і технічною неможливо провести. Це була закрита нарада і я не можу розголошувати всю інформацію. Але комітет — представники всіх політичних сил — одностайно погодились.

На вилучення цієї норми безпосередньо наполягало військове керівництво через рішення Кабінету Міністрів. Тобто є лист від Сирського на прем'єр-міністра. Є рішення уряду, яке було направлено до комітету. Далі були проведені відповідні наради, де були заслухані представники сухопутних підрозділів, представники всіх розвідок, і так далі. Після цих консультацій було прийнято рішення» - пояснив член Комітету.

«Якби ми розуміли горизонт завершення війни — це одна історія. В ГУР озвучують, що припинення активної фази війни можливе десь у середині 2025 року. А чому не 2026-го чи 2030 року? Тому що цього ніхто не знає. А військове керівництво повинно планувати на мінімум рік-два. Для цього потрібні сили та засоби. Сили – це люди, засоби – це військова технічна допомога або те, що виробляє ОПК.

Я досить часто буваю на фронті. Так, солдати втомились, їм важко. Це треба казати прямо і відверто. Але не скажу, що всі хочуть демобілізуватися. Хтось, звісно, хоче приїхати до рідних, до дітей. Але більша частина не розуміє, як вони можуть демобілізуватися й піти з лінії бойового зіткнення. Хто прийде?

Тому я кажу, в першу чергу про ротацію, яку треба зробити. І так, на мою думку, ротація можлива. В запасі є мінімум 200 тисяч, яких можна замінити на тих, хто перебуває безпосередньо на лінії зіткнення» - зазначив Федієнко.

Стосовно норм в законі, які б заохочували військовозобов’язаних мобілізуватися й йти воювати, то, за словами депутата, це грошове забезпечення. «Тепер бійці на лінії бойового зіткнення будуть отримувати не 100, а 170 тисяч грн» - підкреслив він.

На його думку, кошти будуть віднайдені шляхом скорочення інших виплат. «Десь треба буде, як то кажуть, «затягнути паски» - вважає він.

Автор: Наталя Мамченко

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