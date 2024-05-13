Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

В запасі є мінімум 200 тисяч, які можуть замінити тих, хто перебуває на лінії зіткнення – член Комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко

11:54, 13 травня 2024
Втім, за словами Федієнка, є випадки, коли військові у тилових частинах йдуть в СЗЧ після повідомлення про відправлення їх на передову.
В запасі є мінімум 200 тисяч, які можуть замінити тих, хто перебуває на лінії зіткнення – член Комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На даний час у запасі є мінімум 200 тисяч, яких можна замінити на тих, хто перебуває безпосередньо на лінії зіткнення. Про це зазначив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки Олександр Федієнко в інтерв'ю Телеграфу, коментуючи питання виключення норми про демобілізацію із закону про посилення мобілізації.

«При цьому, потрібно вчити військових і поступово оновлювати підрозділи. Але, як сказав пан Сирський — зрозуміємо це тоді, коли це запрацює. На жаль, поки є випадки, коли військові у тилових частинах йдуть в СЗЧ (самовільне залишення частини) після повідомлення про відправлення їх на передову», - пояснив Федієнко.

Так, за його словами, українська армія налічує 1,2 мільйона військовослужбовців.

«Воюють, з тих самих цифр, які я читав публічно, приблизно 300 тисяч. Умовно кажучи, ми навіть маємо ресурси для проведення ротацій бойових підрозділів, які безпосередньо знаходяться на лінії зіткнення — на тилові частини. Тому, думаю, що військове керівництво зможе вираховувати цю історію з чисельності якось» - додав він.

За словами Федієнка, наразі немає механізмів щодо демобілізації, а популізм в цей час є неприпустимим.

«Сирський через прем'єра — публічно звернувся офіційним рішенням Уряду. Він пояснив чому демобілізацію зараз фізично і технічною неможливо провести. Це була закрита нарада і я не можу розголошувати всю інформацію. Але комітет — представники всіх політичних сил — одностайно погодились.

На вилучення цієї норми безпосередньо наполягало військове керівництво через рішення Кабінету Міністрів. Тобто є лист від Сирського на прем'єр-міністра. Є рішення уряду, яке було направлено до комітету. Далі були проведені відповідні наради, де були заслухані представники сухопутних підрозділів, представники всіх розвідок, і так далі. Після цих консультацій було прийнято рішення» - пояснив член Комітету.

«Якби ми розуміли горизонт завершення війни — це одна історія. В ГУР озвучують, що припинення активної фази війни можливе десь у середині 2025 року. А чому не 2026-го чи 2030 року? Тому що цього ніхто не знає. А військове керівництво повинно планувати на мінімум рік-два. Для цього потрібні сили та засоби. Сили – це люди, засоби – це військова технічна допомога або те, що виробляє ОПК.

Я досить часто буваю на фронті. Так, солдати втомились, їм важко. Це треба казати прямо і відверто. Але не скажу, що всі хочуть демобілізуватися. Хтось, звісно, хоче приїхати до рідних, до дітей. Але більша частина не розуміє, як вони можуть демобілізуватися й піти з лінії бойового зіткнення. Хто прийде?

Тому я кажу, в першу чергу про ротацію, яку треба зробити. І так, на мою думку, ротація можлива. В запасі є мінімум 200 тисяч, яких можна замінити на тих, хто перебуває безпосередньо на лінії зіткнення» - зазначив Федієнко.

Стосовно норм в законі, які б заохочували військовозобов’язаних мобілізуватися й йти воювати, то, за словами депутата, це грошове забезпечення. «Тепер бійці на лінії бойового зіткнення будуть отримувати не 100, а 170 тисяч грн» - підкреслив він.

На його думку, кошти будуть віднайдені шляхом скорочення інших виплат. «Десь треба буде, як то кажуть, «затягнути паски» - вважає він.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В запасі є мінімум 200 тисяч, які можуть замінити тих, хто перебуває на лінії зіткнення – член Комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко

Втім, за словами Федієнка, є випадки, коли військові у тилових частинах йдуть в СЗЧ після повідомлення про відправлення їх на передову.

«Стан «стабільно важкий»: міністр юстиції Денис Малюська про конфіскацію активів рф за кордоном

Західні компанії, які керують російськими активами за кордоном, вкладають ці кошти і отримують прибуток – поступово вони можуть перераховувати його Україні – Денис Малюська розповів про сценарії конфіскації активів рф.

Ржищевський прецедент: Вища рада правосуддя закликала суди розібратися, що відбувається зі справами, які стосуються питань набуття громадянства України

У Раді правосуддя хочуть здійснити масштабну ревізію справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення та які стосувалися питань, пов’язаних із набуттям громадянства України, але поки ще невідомо, наскільки швидко вдасться це зробити.

ТЦК оштрафував жінку-«кадровика» Держстату на 5100 грн за те, що вона не забезпечила явку працівника

Головний спеціаліст з добору персоналу Державної служби статистики не змогла доставити працівника Держстату до ТЦК і отримала штраф 5100 грн від ТЦК – що вирішив суд.

ТЦК оштрафував чоловіка за те, що він не завершив проходження ВЛК, але не вказав, яку конкретно норму він порушив, тому суд скасував штраф

Суд скасував штраф, накладений на чоловіка ТЦК за те, що він начебто не пройшов додаткове обстеження, медичний огляд та лікування в закладах здоров`я згідно рішення ВЛК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Зіновій Гавдик
    Зіновій Гавдик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Віктор Данилишин
    Віктор Данилишин
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Клопот
    Сергій Клопот
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Василь Ключкович
    Василь Ключкович
    заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Лапій
    Сергій Лапій
    суддя Київського окружного адміністративного суду