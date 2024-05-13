Показник ефективності ППО різко падає на фоні інтенсивністю російських атак, – WSJ

У квітні ППО збила лише 30% російських ракет.

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У квітні сили протиповітряної оборони України зазнали труднощів у забезпеченні ефективного захисту від російських ракетних атак. За даними The Wall Street Journal, українським військовим вдалося збити лише 30% ракет, які надходили в їхню сторону, пише «Радіо Свобода».

За останні шість місяців показник ефективності систем протиповітряної оборони склав у середньому 46%, що становить помітне зниження порівняно з попереднім періодом, коли він становив 73%. Щодо дронів, ситуація не виявилася кращою: показник ефективності ППО зменшився лише на 1%, до 82% у середньому за останні півроку.

За даними WSJ, росія збільшила інтенсивність ракетних ударів та атак безпілотниками на Україну на 45% протягом останніх шести місяців порівняно з попереднім періодом. Це призвело до серйозних викликів для українських військ, зокрема, до вичерпання боєприпасів для систем Patriot, що є важливим засобом захисту від таких атак.

Війська рф останнім часом активізували свої дії в Україні, наносячи удари по об'єктах енергетичної інфраструктури та проводячи атаки на міста, зокрема на Харків.

Нагадаємо, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що затримка допомоги для України мала «свою ціну», проте ЗСУ здатні ефективно утримувати позиції на сході. Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки підготували пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Раніше публікували список зброї.

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