Практика судів
  1. В Україні

Показник ефективності ППО різко падає на фоні інтенсивністю російських атак, – WSJ

16:25, 13 травня 2024
У квітні ППО збила лише 30% російських ракет.
Показник ефективності ППО різко падає на фоні інтенсивністю російських атак, – WSJ
Джерело фото: Kyiv Media
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У квітні сили протиповітряної оборони України зазнали труднощів у забезпеченні ефективного захисту від російських ракетних атак. За даними The Wall Street Journal, українським військовим вдалося збити лише 30% ракет, які надходили в їхню сторону, пише «Радіо Свобода».

За останні шість місяців показник ефективності систем протиповітряної оборони склав у середньому 46%, що становить помітне зниження порівняно з попереднім періодом, коли він становив 73%. Щодо дронів, ситуація не виявилася кращою: показник ефективності ППО зменшився лише на 1%, до 82% у середньому за останні півроку.

За даними WSJ, росія збільшила інтенсивність ракетних ударів та атак безпілотниками на Україну на 45% протягом останніх шести місяців порівняно з попереднім періодом. Це призвело до серйозних викликів для українських військ, зокрема, до вичерпання боєприпасів для систем Patriot, що є важливим засобом захисту від таких атак.

Війська рф останнім часом активізували свої дії в Україні, наносячи удари по об'єктах енергетичної інфраструктури та проводячи атаки на міста, зокрема на Харків.

Нагадаємо, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що затримка допомоги для України мала «свою ціну», проте ЗСУ здатні ефективно утримувати позиції на сході. Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки підготували пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Раніше публікували список зброї.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні заброньовано більше 4000 IT-спеціалістів

Біля 4050 ІТ-спеціалістів мають актуальну бронь, станом на 10 травня.

Ухилення від мобілізації викликає значний суспільний резонанс, тому застосування звільнення від відбування покарання не сприятиме його меті – ВС погодився з думкою апеляційного суду

При визначенні покарання судам необхідно враховувати, що злочин стосовно ухилення від мобілізації викликає значений суспільний резонанс.

Перегляд вироку за нововиявленими обставинами не обмежено строком, якщо засуджений стверджує, що вбивство вчинено іншою особою – Верховний Суд

Як на нововиявлені обставини засуджений посилається на те, що під час розгляду кримінального провадження суду не був відомий той факт, що вбивство вчинено іншою особою.

Німеччина і Польща готові повертати військовозобов'язаних, але для цього потрібні міжурядові домовленості – член Комітету з нацбезпеки

І поляки, і німці не розуміють, яким чином під час війни в Україні наші громадяни їздять по Європі – Олександр Федієнко про можливі домовленості щодо повернення українських військовозобов’язаних чоловіків з-за кордону.

Прокурор надав доручення слідчому вручити особі підозру, що не було оформлено у формі постанови – Верховний Суд пояснив, коли це є правомірним

Суди першої та апеляційної інстанції вказували, що особа не набула статусу підозрюваного у зв’язку з недотриманням вимог п. 1 ч. 1 ст. 481 КПК, оскільки повідомлення про підозру особі у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК, підписано прокурором області, який з першого дня не входив до групи процесуальних керівників, а після включення його в групу процесуальних керівників немає інформації, що він був старшим групи.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Данилишин
    Віктор Данилишин
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Клопот
    Сергій Клопот
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Василь Ключкович
    Василь Ключкович
    заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Лапій
    Сергій Лапій
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Малишенко
    Тетяна Малишенко
    голова Славутицького міського суду Київської області