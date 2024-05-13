Показатель эффективности ПВО резко падает на фоне интенсивностью российских атак, – WSJ

В апреле ПВО сбила лишь 30% российских ракет.

Источник фото: Kyiv Media

В апреле силы противовоздушной обороны Украины испытали трудности в обеспечении эффективной защиты от российских ракетных атак. По данным The Wall Street Journal, украинским военным удалось сбить лишь 30% ракет, которые поступали в их сторону, пишет «Радио Свобода».

За последние шесть месяцев показатель эффективности систем противовоздушной обороны составил в среднем 46%, что составляет заметное снижение по сравнению с предыдущим периодом, когда он составлял 73%. Что касается дронов, ситуация не оказалась лучше: показатель эффективности ПВО уменьшился всего на 1%, до 82% в среднем за последние полгода.

По данным WSJ, Россия увеличила интенсивность ракетных ударов и атак беспилотниками на Украину на 45% в течение последних шести месяцев по сравнению с предыдущим периодом. Это привело к серьезным вызовам для украинских войск, в частности, к исчерпанию боеприпасов для систем Patriot, что является важным средством защиты от таких атак.

Войска рф в последнее время активизировали свои действия в Украине, нанося удары по объектам энергетической инфраструктуры и проводя атаки на города, в частности на Харьков.

Напомним, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что задержка помощи для Украины имела «свою цену», однако ВСУ способны эффективно удерживать позиции на востоке. Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки подготовили пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Ранее публиковали список оружия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.