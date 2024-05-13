Экономическое домашнее насилие: суд наказал мужчину, который ночью не впустил экс-жену в общую квартиру

Мужчина вставил ключ изнутри в замок входной двери квартиры и отказался впустить экс-жену в общее жилье.

Житель Каменец-Подольского Хмельницкой области, который ночью не пустил бывшую жену в их квартиру, виноват в совершении домашнего насилия экономического характера – с таким выводом местного суда согласился Хмельницкий апелляционный суд. Следовательно, домашний обидчик должен заплатить 170 гривен штрафа.

По постановлению суда по делу № 676/911/24, в ночь на 2 февраля 2024 года в г. Каменец-Подольский местный житель вставил ключ изнутри в замок входной двери квартиры и отказался впустить экс-жену в общее жилье.

В неправомерности действий мужчины не убедила и полиция, которую вызвала потерпевшая. Правоохранители составили в отношении него протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 173-2 КУоАП.

Как он объяснил в заседании Каменец-Подольского горрайонного суда, который рассматривал дело, закрылся, чтобы никто не беспокоил, потому что уже был комендантский час и он отдыхал.

На постановление местного суда о привлечении его к административной ответственности за экономическое домашнее насилие каменчанин подал апелляционную жалобу: просил закрыть производство по делу в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. Указал, что судебное решение принято с грубым нарушением процессуальных норм, а доказательств его вины нет.

Считает, что не доказано, что женщина стучала в дверь, звонила в звонок и на телефон, но он ее не впустил, до приезда сотрудников полиции. А тот факт, что он закрыл дверь изнутри и оставил ключ в замке, не является правонарушением, не свидетельствует о том, что он умышленно не впустил пострадавшую в квартиру и намеревался причинить вред ее физическому или психическому здоровью.

По мнению апелляционного суда, доводы апеллянта – безосновательны, поскольку доказательства по делу, в частности данные протокола об админправонарушениях, объяснения потерпевшей и двух инспекторов полиции, видеозапись с нагрудных камер правоохранителей, подтверждают его вину в совершении домашнего насилия экономического характера.

Как пояснила потерпевшая, она пришла домой в 23:40, однако не смогла отпереть дверь. На ее стук вышел сосед и сделал замечание. Чтобы защитить свое право и попасть в жилище, она вызвала полицию.

По словам полицейских, мужчина ответил на их звонок, сказал, что знает: бывшая жена стоит у двери, однако категорически отказался открывать дверь из-за комендантского часа.

«Согласно ст. 28 Конституции Украины каждый имеет право на уважение его достоинства, никто не может быть подвергнут унижающему его достоинство обращению. Проанализировав приведенные доказательства, апелляционный суд считает, что [апеллянт] нарушил основополагающие права и свободы человека, гарантированные Основным Законом Украины. Действуя умышленно, совершил домашнее насилие экономического характера в отношении бывшей супруги при обстоятельствах, изложенных в протоколе об административном правонарушении», – говорится в постановлении апелляционного суда.

С постановлением апелляционного суда по делу № 676/911/24 можно ознакомиться в ЕГССР.

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