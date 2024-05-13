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Польша отменила переговоры с Украиной по экспорту из-за коррупционных обвинений в отношении Сольского

11:36, 13 мая 2024
Польша приостановила переговоры с Украиной из-за «отсутствия желания» общаться с представителями, причастными к коррупционным схемам.
Польша отменила переговоры с Украиной по экспорту из-за коррупционных обвинений в отношении Сольского
Источник фото: Getty Images
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Польша отказалась от запланированных на 14 мая переговоров с Украиной по экспорту зерна из-за скандала, связанного с обвинениями в коррупции, выдвинутыми в адрес министра агрополитики Николая Сольского. Об этом пишет Аgropolska.

Как заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, «переговоры с Киевом прерваны, потому что мы не будем вести переговоры с людьми, которые имеют обвинения в коррупции».

«Я протестовал не для себя, а для того, чтобы заставить тех, кто принимает решения, принять меры для спасения польского сельского хозяйства. И поскольку я делал это эффективно, люди, в основном фермеры, доверяли мне и выбрали меня в парламент, чтобы представлять их там", - подчеркнул министр, добавляя: «Мы планировали еще один раунд переговоров на 14 мая, но они были отменены».

Относительно переговоров с украинской стороной по импорту сельскохозяйственной продукции, Колодзейчак отметил, что предыдущие раунды переговоров оказались сложными, хотя стороны пытались найти общий язык.

«Премьер-министр Туск делегировал меня на работу в министерство пять месяцев назад, здесь у меня есть свои задачи, которые я хочу выполнить. Новое правительство очень открылось для фермеров, мы регулярно встречаемся, разговариваем, ищем решения. Это участок, который мне закрепил Премьер-министр", - подчеркнул он.

Напомним, министра подозревают в незаконном завладении государственной землей на сумму 291 миллион гривен и попытке завладения другими земельными участками на сумму 190 миллионов гривен. 

9 мая Рада уволила министра аграрной политики Николая Сольского.

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