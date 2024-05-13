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«Состояние «стабильно тяжелое»: министр юстиции Денис Малюська о конфискации активов рф за рубежом

11:32, 13 мая 2024
Западные компании, управляющие российскими активами за рубежом, вкладывают эти средства и получают прибыль – постепенно они могут перечислять ее Украине – Денис Малюська рассказал о сценариях конфискации активов рф.
«Состояние «стабильно тяжелое»: министр юстиции Денис Малюська о конфискации активов рф за рубежом
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Применительно к конфискации активов рф за рубежом состояние «стабильно тяжелое». Об этом отметил министр юстиции Денис Малюська в интервью BBC Украина.

Так, на вопрос, как продвигается процесс конфискации активов россии за рубежом, Денис Малюська заметил «как у врачей – есть состояние стабильно тяжелое».

«Он тяжелый, но он стабилен. Я думаю, что у нас история с российскими активами примерно такая же. То есть она стабильная» - добавил он.

По словам министра, сейчас существует три сценария, имеющие большую или меньшую вероятность.

«Пессимистические сценарии нам говорят – вот есть активы и проценты, которые будут от этих активов зарабатываться. То есть западные компании, которые управляют российскими активами за рубежом, которые хранят эти средства, они их куда-то вкладывают, получают какую-то прибыль. Соответственно, эту прибыль мы будем постепенно перечислять Украине. Это позиция наших международных партнеров.

Это пессимистический сценарий, который даст Украине хорошо, если 3 миллиарда долларов в год. В принципе тоже неплохо. Если бы кто-то сказал раньше, что Украина три миллиарда будет получать просто так – это было бы фантастикой. Но в условиях войны эта сумма не значительна. Наши расходы на войну гораздо больше.

Средней вероятности сценарии – это когда Украине дадут эти же 3 миллиарда в год, но сразу. То есть эти 3 миллиарда рассчитают условно, что они будут в следующем году, еще в следующем, например, 10 лет, 15 лет вперед, если их сосчитать. Под эти активы, которые будут получены – доходы, которые можно будет получить в будущем, можно выпустить ссуду, ссудить деньги, дать их Украине, а ссуду погашать за счет этих поступлений в течение следующих 15-20 лет. То есть эта схема, как план А, пессимистический, только мы получим деньги сразу единственным платежом, ну или с очень небольшой отсрочкой.

И третий вариант – когда эти деньги заберут и нам передадут, все полностью – 300 плюс миллиардов» - отметил он.

По мнению министра юстиции, пока похоже, что наиболее популярен как раз второй сценарий, не исключающий пессимистический сценарий. «И в наших фантазиях, в надеждах пока не исключен и максималистический сценарий» - добавил он.

Автор: Наталья Мамченко

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«Состояние «стабильно тяжелое»: министр юстиции Денис Малюська о конфискации активов рф за рубежом

Западные компании, управляющие российскими активами за рубежом, вкладывают эти средства и получают прибыль – постепенно они могут перечислять ее Украине – Денис Малюська рассказал о сценариях конфискации активов рф.

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