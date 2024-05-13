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«Стан «стабільно важкий»: міністр юстиції Денис Малюська про конфіскацію активів рф за кордоном

11:32, 13 травня 2024
Західні компанії, які керують російськими активами за кордоном, вкладають ці кошти і отримують прибуток – поступово вони можуть перераховувати його Україні – Денис Малюська розповів про сценарії конфіскації активів рф.
«Стан «стабільно важкий»: міністр юстиції Денис Малюська про конфіскацію активів рф за кордоном
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Стосовно конфіскації активів рф за кордоном стан «стабільно важкий». Про це зазначив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю ВВС Україна.

Так, на питання, як рухається процес конфіскації активів рф за кордоном, Денис Малюська зауважив «як у лікарів – є стан стабільно важкий».

«Він важкий, але він стабільний. Я думаю, що у нас історія з російськими активами приблизно така сама. Тобто, вона стабільна» - додав він.

За словами міністра, наразі існує три сценарії, які мають більшу чи меншу вірогідність.

«Песимістичні сценарії нам кажуть – от є активи і проценти, які будуть від цих активів зароблятись. Тобто є західні компанії, які керують російськими активами за кордоном, які зберігають ці кошти, вони їх кудись вкладають, отримують якийсь прибуток. Відповідно, цей прибуток ми поступово будемо перераховувати Україні. Це позиція наших міжнародних партнерів.

Це досить песимістичний сценарій, який дасть Україні добре, якщо 3 мільярди доларів на рік. В принципі, теж непогано. Якщо хтось би сказав раніше, що Україна три мільярди буде отримувати просто так - це було б фантастикою. Але в умовах війни ця сума не є значною. Наші витрати на війну набагато більші.

Середньої ймовірності сценарії – це коли Україні дадуть ці самі 3 мільярди на рік, але одразу. Тобто ці 3 мільярди розрахують умовно, що вони будуть в наступному році, ще в наступному, наприклад, 10 років, 15 років наперед, якщо їх порахувати. Під ці активи, які будуть отримані – прибутки, які можна буде отримати в майбутньому, можна випустити позику, позичити гроші, дати їх Україні, а позику погашати за рахунок цих надходжень протягом наступних 15-20 років. Тобто це схема, як план А, песимістичний, тільки ми отримаємо гроші одразу єдиним платежем, ну або з дуже невеликою відстрочкою.

І третій варіант – це коли ці гроші заберуть і нам передадуть, всі повністю – 300 плюс мільярдів» - зазначив він.

На думку міністра юстиції, поки схоже, що найбільш популярний якраз другий сценарій, що не виключає песимістичного сценарію. «І в наших фантазіях, в сподіваннях, поки що не виключений і максималістичний сценарій» - додав він.

Автор: Наталя Мамченко

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«Стан «стабільно важкий»: міністр юстиції Денис Малюська про конфіскацію активів рф за кордоном

Західні компанії, які керують російськими активами за кордоном, вкладають ці кошти і отримують прибуток – поступово вони можуть перераховувати його Україні – Денис Малюська розповів про сценарії конфіскації активів рф.

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