Автоматизированную систему исполнительного производства обновили: что изменилось

В автоматизированной системе исполнительного производства обновили функционал.

В воскресенье, 12 мая, государственное предприятие «Национальные информационные системы» обновило программное обеспечение Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП). Об этом сообщили на официальном сайте НАИС.

Указанным обновлением обеспечено следующее:

- обновлен шаблон исполнительного действия «Возвращение исполнительного документа взыскателю»;

- обновлен шаблон исполнительного действия «Окончание исполнительного производства»;

- доработан алгоритм проверки на повторную регистрацию исполнительного документа в системе.

Отныне уведомление о наличии в системе информации об исполнительном производстве с аналогичной информацией в полях «№ Исполнительного документа», «Дата выдачи» и «Сумма средств к взысканию» исполнителем будет получаться информационное сообщение с указанием сведений о таком/таком исполнительном производстве с выводом данных об органе ГИС/частного исполнителя, на исполнении в котором находится/находилось такое производство. Проверка и вывод соответствующего информационного сообщения будет осуществляться в момент регистрации действия об открытии исполнительного производства или вынесении уведомления о возвращении исполнительного документа взыскателю без принятия в исполнение;

- изменен принцип подписания процессуальных документов квалифицированной электронной подписью (КЭП). Теперь наложение КЭП на документы обязательно.

Кроме того, при обновлении осуществлен ряд других улучшений и исправлен ряд ошибок в работе АСВП, что нацелено на оптимизацию процесса работы пользователей АСИП.

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