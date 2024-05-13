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Автоматизовану систему виконавчого провадження оновили: що змінилося

11:23, 13 травня 2024
У Автоматизованій системі виконавчого провадження оновили функціонал.
Автоматизовану систему виконавчого провадження оновили: що змінилося
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У неділю, 12 травня, державне підприємство «Національні інформаційні системи» оновило програмне забезпечення Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП). Про це повідомили на офіційному сайті НАІС.

Вказаним оновленням забезпечено наступне:

- оновлено шаблон виконавчої дії «Повернення виконавчого документа стягувачу»;

- оновлено шаблон виконавчої дії «Закінчення виконавчого провадження»;

- доопрацьовано алгоритм перевірки на повторну реєстрацію виконавчого документа в системі.

Відтепер, повідомлення щодо наявності в системі інформації про виконавче провадження з аналогічною інформацією в полях «№ Виконавчого документу», «Дата видачі» та «Сума коштів до стягнення», виконавцем отримуватиметься інформаційне повідомлення з зазначенням відомостей про таке/такі виконавчі провадження з виведенням даних про орган ДВС/приватного виконавця, на виконанні в якому перебуває/перебувало таке провадження. Перевірка та виведення відповідного інформаційного повідомлення здійснюватиметься в момент реєстрації дії про відкриття виконавчого провадження або винесення повідомлення про повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання;

- змінено принцип підписання процесуальних документів кваліфікованим електронним підписом (КЕП). Відтепер, накладення КЕП на документи є обов`язковим.

Крім того, під час оновлення здійснено ряд інших покращень та виправлено низку помилок в роботі АСВП, що націлено на оптимізацію процесу роботи користувачів АСВП.

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