НАБУ і САП завершили слідство у справі злочинної організації на митниці, члени якої забезпечували незаконну мінімізацію митних платежів, чим заподіяли державі понад 475 млн грн збитків.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі злочинної організації на Волинської митниці, члени якої забезпечували незаконну мінімізацію митних платежів, чим заподіяли державі понад 475 млн грн збитків.

Встановлено, що впродовж 2018-2019 років учасники злочинної організації здійснювали незаконне переміщення через міжнародний пункт пропуску «Ягодин» високоліквідних товарів (мобільних телефонів, комп’ютерної техніки, одягу відомих виробників тощо) за штучно заниженою вартістю.

У свою чергу службовці митниці для приховання злочину забезпечували митне оформлення цих товарів, складали підроблені акти про проведення митних оглядів, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію та умисно не вчиняли дій щодо припинення злочинної схеми.

Унаслідок злочинної діяльності вказаних осіб державному бюджету завдано збитків на суму понад 475 млн грн.

У листопаді 2023 року НАБУ і САП викрили та припинили діяльність злочинної організації. Тоді ж про підозру повідомили 10 особам. У січні коло підозрюваних збільшилося на 6 осіб, а у квітні – ще на 5 осіб.

Загалом у цій справі про підозру повідомили:

10 службовим особам Волинської митниці;

11 фізичним особам, учасникам злочинної організації.

Їх дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.