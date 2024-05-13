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Чи є сума зарплати за першу половину місяця базою нарахування ЄСВ: відповідь податківців

14:28, 13 травня 2024
Сума заробітної плати за першу половину місяця (аванс) є базою нарахування єдиного внеску.
Чи є сума зарплати за першу половину місяця базою нарахування ЄСВ: відповідь податківців
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Головне управління Державної податкової служби у Чернівецькій області роз’яснило, чи є сума зарплати за першу половину місяця базою нарахування єдиного соціального внеску.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є роботодавці, які використовують працю ФО на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з ФОПом, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).

Єдиний внесок нараховується для платників, зазначених, зокрема, у п. 1 ч. 1 ст. 4  Закону №2464 на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону №2464).

Згідно з абзацом другим ч. 8 ст. 9 Закону №2464 роботодавці під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум зобов’язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі).

Платники єдиного внеску, крім платників, зазначених у п. 4 і 5 ч. 1 ст. 4 Закону №2464, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця (абзац перший ч. 8 ст. 9 Закону №2464).

Враховуючи зазначене, сума заробітної плати за першу половину місяця (аванс) є базою нарахування єдиного внеску.

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