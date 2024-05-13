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ДТП з масштабною пожежею на АЗС, внаслідок якої загинув 17-річний хлопець: судитимуть винуватця трагедії

16:07, 13 травня 2024
Водій Audi перевищив допустиму швидкість та зіткнувся х паливорозподільчими колонками, в результаті чого загинув пасажир та згоріли автівки разом з АЗС.
ДТП з масштабною пожежею на АЗС, внаслідок якої загинув 17-річний хлопець: судитимуть винуватця трагедії
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22-річного водія Audi, який став учасником ДТП з масштабною пожежею на автозаправній станції, де загинув 17-річний пасажир, судитимуть за обвинуваченням у порушенні правил безпеки дорожнього руху за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами справи, 9 липня 2023 року на проспекті Броварському автомобіль "Audi TT", керований 22-річним водієм, рухався з надмірною швидкістю у напрямку вулиці Будівельників разом з його 17-річним братом. Швидкість руху колісного транспорту становила 83-98 км/год, при тому, що на цій ділянці встановлено дозволену максимальну швидкість 50 км/год.

Під час наближення до автозаправної станції, через несвоєчасне гальмування та перевищення швидкості водій не зумів впоратися з керуванням і допустив зіткнення з паливорозподільчими колонками та автомобілями, які перебували на території АЗС. Унаслідок цього сталася масштабна пожежа, в результаті якої знищено 8 автотранспортних засобів, а приміщення АЗС повністю згоріло.

Пасажир автомобіля «Audi TT», який отримав тяжкі тілесні ушкодження внаслідок ДТП, через кілька днів помер у лікарні. Власниками заправки до обвинуваченого пред’явлено цивільні вимоги на загальну суму понад 60 мільйонів гривень.

У разі визнання вини, молодий водій стикається з можливим позбавленням волі на строк до 8 років.

 

Відео: Київська міська прокуратура

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