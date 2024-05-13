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ДТП с масштабным пожаром на АЗС, в результате которого погиб 17-летний парень: будут судить виновника трагедии

16:07, 13 мая 2024
Водитель Audi превысил допустимую скорость и столкнулся с топливораспределительными колонками, в результате чего погиб пассажир и сгорели машины вместе с АЗС.
ДТП с масштабным пожаром на АЗС, в результате которого погиб 17-летний парень: будут судить виновника трагедии
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22-летнего водителя Audi, который стал участником ДТП с масштабным пожаром на автозаправочной станции, где погиб 17-летний пассажир, будут судить по обвинению в нарушении правил безопасности дорожного движения по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам дела, 9 июля 2023 года на проспекте Броварском автомобиль «Audi TT», управляемый 22-летним водителем, двигался с чрезмерной скоростью в направлении улицы Строителей вместе с его 17-летним братом. Скорость движения колесного транспорта составляла 83-98 км/ч, при том, что на этом участке установлена разрешенная максимальная скорость 50 км/ч.

Во время приближения к автозаправочной станции, из-за несвоевременного торможения и превышения скорости водитель не сумел справиться с управлением и допустил столкновение с топливораспределительными колонками и автомобилями, которые находились на территории АЗС. В результате этого произошел масштабный пожар, в результате которого уничтожено 8 автотранспортных средств, а помещение АЗС полностью сгорело.

Пассажир автомобиля «Audi TT», который получил тяжкие телесные повреждения в результате ДТП, через несколько дней скончался в больнице. Владельцами заправки к обвиняемому предъявлены гражданские требования на общую сумму более 60 миллионов гривен.

В случае признания вины, молодой водитель сталкивается с возможным лишением свободы на срок до 8 лет.

Видео: Киевская городская прокуратура

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