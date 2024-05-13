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Является ли сумма зарплаты за первую половину месяца базой начисления ЕСВ: ответ налоговиков

14:28, 13 мая 2024
Сумма заработной платы за первую половину месяца (аванса) является базой начисления единого взноса.
Является ли сумма зарплаты за первую половину месяца базой начисления ЕСВ: ответ налоговиков
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Главное управление Государственной налоговой службы в Черновицкой области разъяснило, есть ли сумма зарплаты за первую половину месяца базой начисления единого социального взноса.

Так, согласно п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование являются работодатели, использующие труд ФЛ на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством, или по гражданско-правовым договорам (кроме гражданско-правового договора, заключенного с ФЛПом, если выполняемые работы (оказанные услуги) соответствуют видам деятельности, согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований).

Единый взнос начисляется для плательщиков, указанных, в частности, в п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона №2464 на сумму начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, включающим основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме, определяемые в соответствии с Законом Украины «Об оплате труда», и сумму вознаграждения физическим лицам за выполнение работ (оказание услуг) по гражданско-правовым договорам (п. 1 ч. 1 ст. 7 Закона №2464).

Согласно абзацу второму ч. 8 ст. 9 Закона №2464 работодатели при каждой выплате заработной платы (дохода, денежного довольствия), на суммы которой (которого) начисляется единый взнос, одновременно с выдачей указанных сумм обязаны уплачивать начисленный на эти выплаты единый взнос в размере, установленном для таких плательщиков (авансовые платежи).

Плательщики единого взноса, кроме плательщиков, указанных в п. 4 и 5 ч. 1 ст. 4 Закона №2464, обязаны уплачивать единый взнос, начисленный за календарный месяц, не позднее 20 числа следующего месяца, кроме горных предприятий, обязанных уплачивать единый взнос, начисленный за календарный месяц, не позднее 28 числа следующего месяца (абзац первый ч. 8 ст. 9 Закона №2464).

Учитывая это, сумма заработной платы за первую половину месяца (аванс) является базой начисления единого взноса.

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