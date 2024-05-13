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Завершено следствие по делу об избежании таможенных платежей на Волынской таможне на 475 миллионов гривен

11:30, 13 мая 2024
НАБУ и САП завершили следствие по делу преступной организации на таможне, члены которой обеспечивали незаконную минимизацию таможенных платежей, чем причинили государству более 475 млн грн убытков.
Завершено следствие по делу об избежании таможенных платежей на Волынской таможне на 475 миллионов гривен
Фото: САП
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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по делу преступной организации на Волынской таможне, члены которой обеспечивали незаконную минимизацию таможенных платежей, чем причинили государству более 475 млн грн убытков.

Установлено, что на протяжении 2018-2019 годов участники преступной организации осуществляли незаконное перемещение через международный пункт пропуска «Ягодин» высоколиквидных товаров (мобильных телефонов, компьютерной техники, одежды известных производителей и т.п.) искусственно заниженной стоимостью.

В свою очередь, служащие таможни для сокрытия преступления обеспечивали таможенное оформление этих товаров, составляли поддельные акты о проведении таможенных осмотров, вносили в автоматизированную систему таможенного оформления «Инспектор» ложную информацию и умышленно не совершали действий по прекращению преступной схемы.

В результате преступной деятельности указанных лиц государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 475 млн грн.

В ноябре 2023 года НАБУ и САП разоблачили и прекратили деятельность преступной организации. Тогда же о подозрении сообщили 10 человек. В январе круг подозреваемых увеличился на 6 человек, а в апреле – еще на 5 человек.

В целом по этому делу о подозрении сообщили:

  • 10 должностным лицам Волынской таможни;
  • 11 физическим лицам, участникам преступной организации.

Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

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