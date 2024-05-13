Польща скасувала переговори з Україною стосовно експорту через корупційні звинувачення щодо Сольського

Польща призупинила переговори з Україною через «відсутність бажання» спілкуватися з представниками, причетними до корупційних схем.

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Польща відмовилася від запланованих на 14 травня переговорів з Україною щодо експорту зерна через скандал, пов'язаний зі звинуваченнями у корупції, висунутими в адресу міністра агрополітики Миколи Сольського. Про це пише Аgropolska.

Як заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак, «переговори з Києвом перервано, тому що ми не будемо вести переговори з людьми, які мають звинувачення в корупції».

«Я протестував не для себе, а для того, щоб змусити тих, хто приймає рішення, вжити заходів для порятунку польського сільського господарства. І оскільки я робив це ефективно, люди, в основному фермери, довіряли мені і обрали мене до парламенту, щоб представляти їх там», — наголосив міністр, додаючи: «Ми планували ще один раунд переговорів на 14 травня, але вони були скасовані».

Щодо переговорів з українською стороною щодо імпорту сільськогосподарської продукції, Колодзейчак зауважив, що попередні раунди переговорів виявилися складними, хоча сторони намагалися знайти спільну мову.

«Прем'єр-міністр Туск делегував мене на роботу в міністерство п'ять місяців тому, тут у мене є свої завдання, які я хочу виконати. Новий уряд дуже відкрився для фермерів, ми регулярно зустрічаємося, розмовляємо, шукаємо рішення. Це ділянку, яку мені закріпив Прем’єр-міністр», – підкреслив він.

Нагадаємо, міністра підозрюють у незаконному заволодінні державною землею на суму 291 мільйон гривень та спробі заволодіння іншими земельними ділянками на суму 190 мільйонів гривень.

9 травня Рада звільнила міністра аграрної політики Миколу Сольського.

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