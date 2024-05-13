В запасе есть минимум 200 тысяч, которые могут заменить находящихся на линии столкновения – член Комитета по нацбезопасности Александр Федиенко

Впрочем, по словам Федиенко, есть случаи, когда военные в тыловых частях идут в СЗЧ после сообщения об отправке их на передовую.

В настоящее время в запасе есть минимум 200 тысяч, которых можно заменить на тех, кто находится непосредственно на линии столкновения. Об этом сказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны и разведки Александр Федиенко в интервью Телеграфу, комментируя вопрос исключения нормы о демобилизации из закона об усилении мобилизации.

«При этом нужно учить военных и постепенно обновлять подразделения. Но, как сказал Сырский — поймем это тогда, когда это заработает. К сожалению, пока есть случаи, когда военные в тыловых частях идут в СЗЧ (самовольное покидание части) после сообщения об отправке их на передовую», - пояснил Федиенко.

Так, по его словам, украинская армия насчитывает 1,2 миллиона военнослужащих.

«Воюют, из тех же цифр, которые я читал публично, примерно 300 тысяч. Условно говоря, у нас даже есть ресурсы для проведения ротаций боевых подразделений, которые непосредственно находятся на линии столкновения — на тыловые части. Поэтому думаю, что военное руководство сможет вычислять эту историю из численности как-то» - добавил он.

По словам Федиенко, пока нет механизмов демобилизации, а популизм в настоящее время недопустим.

«Сырский через премьера публично обратился официальным решением Правительства. Он объяснил почему демобилизацию сейчас физически и технически невозможно провести. Это было закрытое совещание, и я не могу разглашать всю информацию. Но комитет — представители всех политических сил — согласились.

Изъятие этой нормы непосредственно настаивало военное руководство из-за решения Кабинета Министров. То есть, существует письмо от Сырского на премьер-министра. Есть решение правительства, которое было направлено в комитет. Далее были проведены соответствующие совещания, где были заслушаны представители сухопутных подразделений, представители всех разведок и так далее. После этих консультаций было принято решение», - пояснил член Комитета.

«Если бы мы понимали горизонт завершения войны – это одна история. В ГУР озвучивают, что прекращение активной фазы войны возможно где-то в середине 2025 года. А почему не в 2026 или в 2030 году? Потому что этого никто не знает. А военное руководство должно планировать минимум год-два. Для этого требуются силы и средства. Силы – это люди, средства – это военная техническая помощь или производящая ОПК.

Я довольно часто бываю на фронте. Да, солдаты устали, им тяжело. Это нужно говорить прямо и откровенно. Но не скажу, что все хотят демобилизоваться. Кто-то, конечно, хочет приехать к родным, к детям. Но большинство не понимает, как они могут демобилизоваться и уйти с линии боевого столкновения. Кто придет?

Поэтому я говорю, в первую очередь о ротации, которую нужно сделать. И так, на мой взгляд, ротация возможна. В запасе есть минимум 200 тысяч, которых можно заменить теми, кто находится непосредственно на линии столкновения» - отметил Федиенко.

Что касается норм в законе, которые поощряли бы военнообязанных мобилизоваться и идти воевать, то, по словам депутата, это денежное обеспечение. «Теперь бойцы на линии боевого столкновения будут получать не 100, а 170 тысяч грн», - подчеркнул он.

По его мнению, средства будут найдены путем сокращения других выплат. «Где-то надо будет, как говорится, «затянуть пояса» – считает он.

Автор: Наталья Мамченко

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