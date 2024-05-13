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Microsoft открыла доступ россиянам к обновлениям для Windows и Office, — СМИ

12:41, 13 мая 2024
Microsoft разблокировала обновления Windows и Office для пользователей из России без использования VPN.
Microsoft открыла доступ россиянам к обновлениям для Windows и Office, — СМИ
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Корпорация Microsoft открыла доступ россиянам к обновлениям для Windows и Office. Об этом сообщают росСМИ.

В частности, Microsoft разблокировала обновления Windows и Office для пользователей из страны-агрессорки без использования VPN.

Все обновления относятся как раньше – из меню в самой системе или сайта Microsoft.

К примеру, Windows 11 23H2 загружается на компьютеры без VPN, как и Office. Ранее такие обновления на компьютеры с российскими IP-адресами нельзя было поставить.

Кроме того, корпорация не заблокировала облачные программные продукты для российских ИТ-компаний, хотя обещала это сделать еще 20 марта.

Как известно, Microsoft в феврале 2022 года прекратила продажу своих продуктов Windows и Office, а также закрыла доступ к обновлениям.

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