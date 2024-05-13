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У Норвегіїї закликали роботодавців брати українців, проте є умова

15:39, 13 травня 2024
Тисячі українців, які успішно закінчили програму інтеграції, готові вийти на ринок праці Норвегії.
У Норвегіїї закликали роботодавців брати українців, проте є умова
Джерело фото: ArmyInform
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В Норвегії тисячі українських біженців успішно завершують інтеграційні програми та активно виходять на ринок праці. За даними newsinenglish.no, серед зареєстрованих безробітних у країні 7% становлять українці.

Норвегія надає захист понад 70 тисячам українців, багато з яких прибули до країни у 2022 та 2023 роках і успішно завершили однорічну програму навчання, що включає уроки норвезької мови та історії країни. Ті, хто успішно пройшов інтеграційну програму, зараз активно шукають роботу.

За даними директора норвезького агентства соціального забезпечення та безробіття NAV Ганса Крістіана Холте, «надзвичайно важливо, щоб якомога більше українців приєдналися до робочої сили, що сприятиме їхній інтеграції в життя та суспільство Норвегії». Він також наголосив на важливості привертання українських фахівців до норвезького ринку праці, навіть якщо вони не відповідають всім вимогам.

Фахівці з підбору кадрів також відзначають високу мотивацію та кваліфікацію українських працівників. Тріне Ліз Лінг підкреслила, що багато з них приходять з великим досвідом і готові внести свій внесок у норвезькі системи.

Міністр праці Тоньє Бренна також висловила підтримку найму біженців та інших іноземних працівників. Вона підкреслила, що у державному секторі є можливості для покращення найму, а приватний сектор використовує інструменти, щоб залучити більше людей до робочих місць.

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