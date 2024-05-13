Тарифы на свет для населения возрастут с 1 июня, — председатель Союза потребителей коммунальных услуг

По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, Министерство энергетики Украины еще не решило, каким будет новый тариф.

Фото: tsn.ua

Глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что тарифы на электроэнергию для населения вырастут уже в следующем месяце. Об этом он заявил в комментарии телеканалу «Live».

«С 1 июня тарифы вырастут для населения. Минэнерго уже давно готовило этот пакет документов», - сказал он.

По словам Попенко, точно каким будет тариф пока не утверждили.

«Ориентировочно тариф будет 3,5-4 грн. Минэнерго для себя еще окончательно не решило», - заявил он.

Напомним, замминистра энергетики Светлана Гринчук заявила, что в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию. Сейчас этот вариант обсуждается, поскольку нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко не исключил возможности повышения тарифа на электроэнергию для населения и отметил, что Кабмин изучает различные варианты финансирования ремонта поврежденных энергообъектов.

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