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В Украине могут вырасти тарифы на свет: что говорят в Минэнерго

11:18, 10 мая 2024
В Минэнерго заявили, что обсуждают повышение тарифов на электроэнергию.
В Украине могут вырасти тарифы на свет: что говорят в Минэнерго
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Замминистра энергетики Светлана Гринчук заявила, что в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию. Сейчас этот вариант обсуждается, поскольку нужны ресурсы для следующего отопительного сезона. Об этом она сказала в эфире телемарафона.

«Мы обсуждаем, в том числе, повышение тарифов. Мы анализируем все доступные нам финансовые ресурсы, в том числе оказываемую помощь от наших партнеров, которая задекларирована ими и что будет предоставлена в ближайшее время», - сказала Гринчук.

Также она отметила, что анализируются возможности энергетических предприятий, в том числе, обсуждается возможность повышения тарифа.

При этом замминистра подчеркнула, что решение о поднятии тарифов на свет еще не принято. Но она не исключает, что, вероятно, правительству придется повысить тариф, чтобы иметь ресурсы для подготовки к следующему отопительному сезону.

По ее словам, сейчас прогнозируется значительный дефицит в течение следующего отопительного сезона.

«Тогда могут быть отключения и бытовых потребителей. Мы пытаемся искать и внедрять решения, которые смягчат эти последствия зимой», – добавила Гринчук.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко не исключил возможности повышения тарифа на электроэнергию для населения и отметил, что Кабмин изучает различные варианты финансирования ремонта поврежденных энергообъектов. 

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