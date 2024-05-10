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Несмотря на кризис мест в тюрьмах, не всех осужденных мобилизуют, – Денис Малюська

11:00, 10 мая 2024
По словам Дениса Малюськи, некоторые заключенные могут измениться под влиянием лет и условий.
Несмотря на кризис мест в тюрьмах, не всех осужденных мобилизуют, – Денис Малюська
Источник фото: РБК
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Украина сталкивается с проблемой переполненных учреждений исполнения наказаний, в частности, следственных изоляторов, где практически уже нет свободных мест, даже в крупных городах. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью ВВС.

Министр отметил, что из учреждений пенитенциарной системы можно было бы мобилизовать от 10 до 20 тысяч осужденных, поскольку украинские учреждения уже давно переполнены. Он подчеркнул, что количество лиц, которые могут быть мобилизованы, будет зависеть от конкретных сценариев.

Как и ранее, Малюська заявил, что в учреждениях исполнения наказаний, в частности, следственных изоляторах свободных мест давно нет практически нигде, даже в крупных городах.

"Поэтому это большая проблема. Не в последнюю очередь я очень агитирую за мобилизацию заключенных и осужденных из-за того, чтобы в том числе не нарушать нормативы по количеству людей на определенную площадь", - заявил Малюська.

Также министр высказал мнение об особенностях некоторых осужденных, отметив, что определенные категории преступников можно оставить в учреждениях исполнения наказаний. Однако, он отметил, что лица, совершившие тяжкие преступления в молодом возрасте, могут измениться под влиянием лет и условий заключения.

"Вы тоже экстремумы взяли - маньяки или серийные убийцы. Таких можно и оставить в местах наказания. Но (осужденные) за убийство двух и более, например - если мы эту категорию берем: а для чего человек идет на войну, как не убивать? Тем более, если мы говорим об убийцах, особенно об осужденных пожизненно - это, как правило, люди, которые совершили преступление в очень юном возрасте, 18-19 лет. Мозг еще не сформирован, психика нестабильна. И после десятков лет в тюрьме - сейчас психологический портрет человека не имеет ничего общего с человеком, который убил в 18-19 лет. Это подтвердит любой психолог", - сказал Малюська.

Также ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации осужденных – будут ли они иметь право уволиться потом с военной службы.

Напомним, по словам главы политической партии «Слуга Народа» Елены Шуляк, встать на защиту Родины смогут далеко не все желающие во время добровольной мобилизации осужденных.

По словам Шуляк, закон о мобилизации осужденных позволит привлечь в ВСУ тысячи человек.

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