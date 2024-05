Обнародовали порядок выступлений участников в финале Евровидения-2024 – расписание гранд-финала

Стало известно, под каким номером будет выступать Украина.

Источник фото: Общественное

В субботу, 11 мая, в шведском городе Мальме состоится гранд-финал песенного конкурса Евровидение-2024. Представительницы Украины Аlyona Аlyona и Jerry Heil на сцене Malmö Arena выступят под вторым номером.

Исполнители будут выступать в следующем порядке:

1) Marcus & Martinus – Unforgettable (Швеция);

2) Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria (Украина);

3) ISAAK – Always On The Run (Германия);

4) TALI – Fighter (Люксембург);

5) Joost Klein – Europapa (Нидерланды);

6) Eden Golan – Hurricane (Израиль);

7) Silvester Belt – Luktelk (Литва);

8) Nebulossa – ZORRA (Испания);

9) 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi (Эстония);

10) Bambie Thug – Doomsday Blue (Ирландия);

11) Dons – Hollow (Латвия);

12) Marina Satti – ZARI (Греция);

13) Olly Alexander – Dizzy (Британия);

14) Gåte – Ulveham (Норвегия);

15) Angelina Mango – La noia (Италия);

16) TEYA DORA – RAMONDA (Сербия);

17) Windows95man – No Rules! (Финляндия);

18) Иоланда – Grito (Португалия);

19) LADANIVA – Jako (Армения);

20) Silia Kapsis – Liar (Кипр);

21) Nemo – The Code (Швейцария);

22) Raiven – Veronika (Словения);

23) Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim (Хорватия);

24) Nutsa Buzaladze – Firefighter (Грузия);

25) Slimane – Mon Amour (Франция);

26) Kaleen – We Will Rave (Австрия).

