Российский военнопленный получил пожизненное за убийство гражданских под Купянском

Пожизненное тюремное заключение получил пленный оккупант, убивший мирных жителей Харьковщины.

Российский военный получил пожизненное заключение за убийство гражданских в Харьковской области, сообщает Офис Генпрокурора.

Будучи стрелком 23-й мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии ВС РФ с позывным «Дух», он участвовал в боевых действиях против украинских защитников в Купянщине.

В октябре 2024 года он дислоцировался в с. Петропавловка, где совместно с другими российскими военными незаконно задержал трех гражданских мужчин, приехавших в населенный пункт, чтобы спасти уцелевшее имущество.

Сначала этих людей в течение нескольких суток со связанными руками удерживали в доме, где подвергали допросам. Так они пытались выбить информацию о дислокации украинских военных. К счастью, одному из мужчин удалось скрыться. Двое других оставались у российских военных.

Осужденный 8 октября 2024 по рации получил приказ от своего непосредственного командира с позывным «Гриф», лицо которого устанавливается, их убить. Двух гражданских украинцев он расстрелял из автомата АК-74 в доме.

Впоследствии оккупанта взяли в плен Силы обороны. В ходе судебного разбирательства осужденный признал свою вину.

