Російський військовополонений отримав довічне за вбивство цивільних під Куп’янськом

Довічне тюремне ув’язнення отримав полонений оккупант, який вбив мирних мешканців Харківщини.

Російський військовий отримав довічне ув’язнення за вбивство цивільних на Харківщині, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Будучи стрільцем 23-ї мотострілкової бригади 6-ї загальновійськової армії ЗС РФз позивним «Дух», він брав участь у бойових діях проти українських оборонців на Купʼянщині.

У жовтні 2024 року він дислокувався в с. Петропавлівка, де спільно з іншими російським військовим незаконно затримав трьох цивільних чоловіків, які приїхали до населеного пункту, щоб врятувати вціліле майно.

Спершу цих людей протягом кількох діб зі звʼязаними руками утримували в будинку, де піддавали допитам. Так вони намагалися «вибити» інформацію про дислокації українських військових. На щастя, одному з чоловіків вдалося втекти. Двоє інших залишалися у російських військових.

Засуджений 8 жовтня 2024 року по рації отримав наказ від свого безпосереднього командира з позивним «Гриф», особа якого наразі встановлюється, їх вбити. Двох цивільних українців він розстріляв з автомата АК-74 у будинку.

Згодом окупанта взяли в полон Сили оборони. У ході судового розгляду засуджений визнав свою вину.

