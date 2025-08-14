Кабмин вновь предлагает депутатам закрепить в законе право полиции задерживать нарушителей комендантского часа

Впрочем, данный законопроект может не иметь реальных перспектив принятия, так как он является копией предыдущего законопроекта правительства, который пролежал в парламенте полгода без движения.

Правительство решило одобрить для внесения в Верховную Раду законопроект об ответственности для нарушителей комендантского часа.

Среди прочего, в статье 262 Кодекса об административных правонарушениях (КУоАП) предполагается закрепить законодательно право органов полиции проводить административное задержание нарушителей требований особого правового режима — военного положения при нарушении комендантского часа.

Вместе с тем, следует заметить, что сейчас Кабмин массово «перевносит» предыдущие проекты, поданные правительством во главе с Денисом Шмыгалем, которые не прошли первое чтение в Верховной Раде. Они автоматически были отозваны.

В данном случае аналогичный законопроект 12354 правительство регистрировало в декабре 2024 года. И тогда он даже не дошел до рассмотрения на заседании профильного комитета.

Также Кабмин предлагает установить ответственность за нарушение пребывания в населенных пунктах, из которых проводится всеобщая обязательная эвакуация, и за нарушение гражданами комендантского часа.

Согласно предлагаемой правительством в законопроекте 12354 новой статье 210-2 КУоАП, въезд (вход), пребывание населения в населенных пунктах, из которых проводится всеобщая обязательная эвакуация при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений, влечет наложение штрафа в размере от 510 до 850 грн.

Если те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, — штраф будет до 3 400 грн.

Нарушение комендантского часа (запрета пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений) — влечет наложение штрафа на граждан от 850 грн до 1700 грн. Те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, — до 3400 грн.

Однако нарушителей комендантского часа предлагается не штрафовать в случаях: следования лиц к или из укрытий (защитного сооружения гражданской защиты) в случае объявления сигналов гражданской защиты; оказания медицинской (доврачебной) помощи или сопровождения раненых или тяжелобольных людей; осуществления мер по эвакуации населения или спасения имущества и в других случаях, связанных с угрозой жизни или здоровью граждан.

Автор: Наталя Мамченко

